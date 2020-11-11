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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«الكاظمي» يوجه القوات العراقية بمواصلة العمليات الاستباقية ضد الإرهابيين

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:50 م
الكاظمي
الكاظمي
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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ضرورة إبعاد الملف الأمني عن التأثيرات السياسية لضمان الاستقرار الشامل في البلاد.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعًا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة المستجدات الأمنية في البلاد، إلى جانب بحث الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.

وأشار الكاظمي، في مستهل الاجتماع، إلى التحديات التي تواجه العراق، ومنها التحدي الأمني، ووجّه القوات الأمنية كافة بمواصلة العمليات الاستباقية من أجل تفويت الفرصة على الجماعات "الإرهابية".

ولفت إلى أن "حماية المواطن وتوفير الأمن والاستقرار له، تعد من أولويات عمل الأجهزة الأمنية"، مشددًا على ضرورة إبعاد الملف الأمني عن التأثيرات السياسية، لضمان الاستقرار الشامل في البلاد.

وناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي خلال اجتماعه الأوضاع الأمنية في محافظة ديالى، كما قدم نائب قائد العمليات المشتركة تقريرًا مفصلًا عن العمليات الأمنية لملاحقة تنظيم داعش وخلاياه.

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