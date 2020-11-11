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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دينا الشربيني تستعد لتصوير مشاهدها بمسلسلها الرمضاني الجديد

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:50 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
منار إبراهيم
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تستعد الفنانة دينا الشربيني لبدء تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل بقيادة المخرج هادي الباجوري.

ويجري هادي الباجوري العديد من جلسات العمل للاتفاق على كافة تفاصيل المسلسل، خاصة أنه تعرض للعديد من المشاكل التي عطلت تصويره أكثر من مرة، واستقر والجهة المنتجة على أن ينطلق التصوير خلال الشهر المقبل.

من جهة أخرى، تواصل الشربيني تصوير فيلم "ثانية واحدة" وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد، وإنتاج محمد السبكي، ويشارك في بطولته كل من مصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وسوسن بدر، وويزو، وعلا رشدي، وللا فضة.

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