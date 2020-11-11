حفل تكريم لأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية بأسوان

استقبلت قاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر الأربعاء، حفل تكريم أبناء المحافظة من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية الذي أقامته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، بحضور مصطفى ألهم، محافظ الأقصر واللواء باسم عزت علام، مدير جمعية المحاربين القدماء.حضر الحفل اللواء عصام ياسين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، واللواء يسرى السيد عبد الحميد، قائد المنطقة الجوية الجنوبية، واللواء ياسر الطّوبي، قائد الفرقة 10 دفاع جوي بالأقصر واللواء عماد أبو العزايم السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر والعقيد محمود ياسين، رئيس فرع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بجنوب الصعيد ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات وعددًا من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدين الإسلامى والمسيحي.بدأ الحفل بتلاوة آيات القرآن الكريم والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، وتكريم 170 من أسر شهداء الجيش والشرطة ومصابى العمليات الحربية، كما تم تبادل الدروع بين محافظة الأقصر وجمعية المحاربين القدامى ومديرية أمن الأقصر.وقال اللواء باسم عزت علام، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، إن اللقاء السنوي ليس لتجديد أحزاننا على مَن فقدناهم من شهداء الوطن، لكن لتخليد ذكراهم العطرة وتذكير الأجيال بدور أبطال الوطن في الحفاظ على أرضنا ومحاربة العدو حتى آخر نفس.وثمّن محافظ الأقصر الدور الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة في حربها ضد الإرهاب والتي ساهمت بقدر كبير في تنفيذ خطط التنمية الشاملة والمشروعات القومية وعودة مصر لمكانتها عربيًا وإقليمية ودولية.كما وجه المحافظ تحية تقدير وإعزاز لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من القوات المسلحة والشرطة، لافتًا إلى أن أحتفال الجمعية اليوم بتكريم هؤلاء الأبطال يعكس اعتزاز الوطن بأبنائع ويجسّد أسمى معاني الروح الوطنية، وهذا الحفل دلیل على أن مصر لا تنسى أبنائها الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استقرار وأمن هذا الوطن،وأنهم في قلوبنا جميعًا وأن التاريخ سيظل يذكرهم، فهؤلاء هم الذين أعادوا لنا الكرامة والعزة، متمنيًا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة السياسية الحكيمة.