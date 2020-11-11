«منظر مُشين».. حدائق إحدى المناطق بـ6 أكتوبر تتحول لمزرعة خرفان

استغاث عدد من أهالي وسكان منطقة أبوالوفا بالحي السادس في مدينة السادس من أكتوبر، من تحويل حدائق العمارات الموجودة بالمنطقة لمزرعة خرفان، الأمر الذي أدي لتشويهها ما أثار غضب السكان.وقال منصور علي صاحب الـ45 عاما أحد سكان المنطقة، إن تحويل الحدائق لزرائب خاصة بالماشية حدث بفعل بعض السكان وليس من خارجها وهم من أسهموا في تحويل المنطقة بالكامل لعشوائيات.كما أضافت سلوى مجدي إحدى سكان المنطقة أن الجناين تحولت لمرعى للحيوانات بفضل سكانها، قائلة: "بعد زرع النجيلة وتكليفها يتم تدمير المنطقة بأيدي سكانها بهذا المنظر المشين".وطالب خالد محمد أحد سكان المنطقة، بمعاقبة المسئول عن هذا التحول بالمنطقة بتهمة إتلاف المال العام وتدمير المنطقة من حدائق مزدهرة لمكان عشوائي تسكنه الحيوانات.