صحيفة بريطانية: علماء يدعون كشف لغز بناء الهرم الأكبر

أكدت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن عالم الآثار المهندس جلين داش يدعي أنه اكتشف اللغز حول كيفية بناء الحضارة القديمة للهياكل المعقدة التي يبلغ عمرها 4500 عام دون التكنولوجيا الحديثة.وتابعت، أن عالم الآثار ادعى أنه تمكن أخيرًا من حل اللغز المحيط ببناء الهرم الأكبر بعد اكتشاف "عيب".ويعتقد الخبير المصري أنه لديه الجواب على كيفية قيام الحضارة القديمة ببناء الهيكل المعقد، على الرغم من افتقارها إلى التكنولوجيا الحديثة.وحدد باحثون من مؤسسة جلين داش للأبحاث ومقرها الولايات المتحدة وشركاء أبحاث مصر القديمة (AERA) سابقًا "عيبًا" في المحاذاة.وتشير نظرية شائعة إلى أن الهيكل الذي يبلغ عمره 4500 عام، والذي يقدر وزنه بأكثر من ستة ملايين طن، تم بناؤه بعد نقل أحجار ضخمة من مقلع قريب وسحبها ورفعها إلى مكانها.واكتشف الخبراء أن ثلاثة جوانب من قاعدة الهرم كانت ذات مرة بين 230.295 مترًا وطول 230.373 مترًا، لكن الجانب الغربي كان يتراوح بين 230.378 مترًا و230.436 مترًا - مما يعني أنه كان بعيدًا بنحو 14.1 سم، وفقًا لتقارير نشرتها صحيفة "إكسبرس".ومع ذلك فإن الجوانب تتناسب تمامًا على الرغم من القياسات، جنبًا إلى جنب مع النقاط الأساسية في الشمال والجنوب والشرق والغرب، مع وجود ثلاثة أهرامات من أكبر الأهرامات المصرية- اثنان في الجيزة وواحد في دهشور- متحاذين بشكل ملحوظ.وقال عالم الآثار والمهندس جلين داش: "تظهر جميع الأهرامات الثلاثة نفس طريقة الخطأ، حيث يتم تدويرها قليلًا عكس اتجاه عقارب الساعة من النقاط الأساسية".وتوجد العديد من الفرضيات حول كيفية قيام العمال القدامى بهذا، بما في ذلك استخدام نجم القطب لمحاذاة الأهرامات أو ظل الشمس - لكن السيد داش ادعى أنه حل اللغز.كما أظهر الخبير أن درجة الخطأ كانت مشابهة لتلك الموجودة في محاذاة هرم خوفو وخفرع بالجيزة، والهرم الأحمر في دهشور.