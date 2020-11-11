عرض «اللوكاندة» على قناة dmc قريبًا

يبدأ قريبا عرض مسرحية "اللوكاندة" على قناة dmc ومنصة WATCH iT، من إنتاج سينرجي وفكرة وإخراج أشرف عبدالباقي."اللوكاندة" سيت كوم مسرحي من حلقات متصلة منفصلة تدور أحداثها حول أسرة تتعرض لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم بسبب "اللوكاندة" التي يتشاركون في ملكيتها، وتختلف طباع كل منهما عن الآخر.العرض مستمر حاليا على مسرح الريحاني أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع."اللوكاندة" بطولة أشرف عبدالباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور، أحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني.من تأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عزالدين، وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبدالسلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبدالباقي، الإشراف العام عمرو كمال ومنتج فني فتحي إسماعيل.