برلمانى: السيسى له دور كبير فى فرض السلام على الشعوب

أشاد النائب محمد على عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، بتشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية شمولية الحل السياسي في ليبيا لتحقيق الاستقرار لشعوبهم، ويأتي ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس ورئيس وزراء اليونان، مؤكدًا أن المعالجة الحقيقية لجذور الأزمة تأتي عبر الالتزام الكامل بمقررات الأمم المتحدة ذات الصلة ومسار برلين وإعلان القاهرة.وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية، خلال البيان الصادر له، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان وما زال له دور كبير في فرض السلام على جميع الشعوب والدول العربية واللجوء لحل سياسي يحفظ الشعب الليبي من الضياع والدماء، ويأتي ذلك من خلال فرض خطوط حمراء تمنع من التعدي على الشعب الليبي.وأشار إلى الحنكة السياسية التي يتسم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في التعامل مع الأزمات والملفات الشائكة التي تهدد أرواح المواطنين، مطالبًا الأمم المتحدة وجميع الدول بالتكاتف يدا واحدة لحل الأزمة الليبية على الفور وتوفير المناخ الآمن لهم.