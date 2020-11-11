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سياسي

برلماني: زيارة السيسي اليونان ستحقق نتائج إيجابية كبيرة لصالح البلدين

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:44 م
زيارة السيسي لليونان
زيارة السيسي لليونان
عائشة حسن
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أكد النائب محمد هانى الحناوي عضو مجلس النواب، الأهمية الكبيرة للزيارة الحالية التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى العاصمة أثينا لبدء زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان، مشيرا إلى أن هناك علاقات استراتيجية وتاريخية تربط بين مصر واليونان فى مختلف المجالات.

وقال "الحناوى"، فى بيان له أصدره اليوم، إن السياسة الخارجية لمصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تعددت أدوارها التاريخية والمحورية تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية، وأصبح لمصر دورها المحورى والرائد على مختلف الأصعدة السياسية، مؤكدا أن زيارة الرئيس السيسى اليونان سوف تحقق نتائج إيجابية كبيرة لصالح القاهرة وأثينا وفى مختلف مجالات التعاون، لتعزز من الدور المصري وتوضح أهمية ما تقدمه مصر على جميع الأصعدة بالمنطقة.

وقال إن هناك العديد من المجالات التي يمكن تعاون مصر واليونان بها، مثل الطاقة والاستثمارات والاقتصاديات المختلفة التى تتيح فرصة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مؤكدا أن الواقع والتاريخ أكدا أن هناك حرصا كبيرا من قيادة وحكومة البلدين الصديقين على التعاون والتنسيق والعمل المشترك لصالح مصر واليونان.

وكان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن زيارة الرئيس إلى اليونان تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي بالإضافة إلى المستوى الثلاثي مع قبرص، حيث من المنتظر أن تشهد الزيارة عقد مباحثات معمقة بين الرئيس ورئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني.

وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة والتبادل الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المنتظر كذلك بحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

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