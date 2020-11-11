إندونيسيا: 75 وفاة و3770 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في إندونيسيا، عن تسجيل 3 آلاف و770 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الفيروس إلى 448 ألفًا و118 إصابة.وأوضحت الوزارة- في بيان وفقًا لصحيفة (جاكارتا بوست) الإندونيسية اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 75 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 14 ألفًا و836 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 378 ألفًا و982 شخصًا.وأشارت إلى أنه تم إجراء اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس على 37 ألفًا و611 شخصًا؛ ليرتفع عدد الأشخاص الذين أجروا الاختبار إلى 3 ملايين و175 ألفًا و96 شخصًا.وسجلت العاصمة جاكرتا 587 إصابة بين الإصابات الجديدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بها إلى 114 ألفًا و343 حالة.