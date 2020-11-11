رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وزير الشباب والرياضة

زار أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لتقديم التهنئة له على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن وجود المستشار عبدالرازق على رأس الغرفة الثانية يمثل إضافة كبيرة جدًا.ولفت صبحي، إلى حرص الوزارة على التعاون التام مع المجلس لتحقيق كل ما هو في صالح الوطن.من جانبه رحب رئيس مجلس الشيوخ بوزير الشباب والرياضة، مشددًا على أنها فرصة أيضًا لتهنئته بإنجازات الوزارة في عهده.