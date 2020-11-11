3 محاور رئيسية لوحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات تعمل على 3 محاور، محور الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى من خلال تقديم خدمات حماية وتنمية اجتماعية، وخدمات تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى خدمات التمكين الاقتصادي والشمول المالي.وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة، أن هناك محورا آخر وهو محور التوعية وبناء الشخصية من خلال عقد الندوات والحلقات النقاشية، وتوزيع كُتيبات ونشرات توعوية،ومنصات إلكترونية، بالإضافة إلى محور دعم المعارف والخبرات من خلال القيام زيارات تفقدية لوزارة التضامن الاجتماعي والحوار مع العاملين، وزيارات ميدانية لمشروعات تنموية تحت مظلة الوزارة، والتطوع بجزء من الوقت لصالح المشروعات أو الفئات التي تخدمها وزارة التضامن الاجتماعي.