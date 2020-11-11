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عالم

لبنان: المستشفيات الخاصة يجب أن تستغل الإغلاق لرفع جاهزيتها في مواجهة كورونا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:12 م
حمد حسن
حمد حسن
أ.ش.أ
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أعرب وزير الصحة اللبناني حمد حسن، عن أمله في أن تنتهي المستشفيات الخاصة من رفع جاهزيتها للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال فترة الإغلاق العام الكامل للبلاد، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم السبت المقبل وحتى نهاية الشهر الجاري، مشددا على أنه يجب أن تكون هناك "خطوات مسئولة" من قبل المستشفيات الخاصة.

وسبق لوزير الصحة اللبناني، أن وجّه انتقادات للمستشفيات الخاصة، لعدم تجاوبها مع مطلب الدولة برفع جاهزيتها وزيادة عدد أسرة العناية المركزة وإنشاء أقسام مخصصة للتعامل مع حالات الإصابة بوباء كورونا، في ظل تفاقم أعداد الإصابات بالفيروس في لبنان وامتلاء المستشفيات الحكومية وغرف العناية المركزة ودخول البلاد الموجة الثانية من الوباء.

وأوضح الوزير حمد حسن، في تصريحات اليوم: أن استثناء مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت من حالة الإغلاق العام والإبقاء عليه مفتوحا أمام حركة السفر والمغادرة، مرجعة أن حالات الإصابة بكورونا القادمة من الخارج عبر المطار لا تزيد عن 2 في الألف.

وقال "خلال اليوم الواحد يمر عبر المطار ما بين 10 إلى 12 إصابة بفيروس كورونا، ولا نستطيع في خضم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان، ألا نستمع ونتجاوب مع مطالب الوزارات والقطاعات ذات الصلة، لاسيما بعدما تم وضع توصية بأن يلتزم الوافدون بالبقاء لمدة أسبوع في الحجر المنزلي وعدم الاكتفاء فقط بفحص الـ(بي سي آر) ضمانا لسلامتهم".

وشدد على أن كافة المساعدات والهبات، التي تلقاها لبنان، تخضع للمتابعة والتدقيق من قبل قيادة الجيش، إلى جانب الحرص من الحكومة بكافة وزاراتها على ضمان تحقيق الاستفادة المجتمعية الصحيحة من هذه الهبات وعدم التفريط بها.

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