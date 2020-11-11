المصري للتأمين يعقد ندوة إلكترونية حول سوق إعادة التأمين فى مصر

قرر الاتحاد المصرى للتأمين، عقد ندوة إلكترونية (أونلاين)، اليوم الأربعاء، فى ضوء قيام الاتحاد بالعمل دائمًا على متابعة آخر المستجدات التى تطرأ على سوق التأمين محليًا وإقليميًا وعالميًا، بهدف الارتقاء بصناعة التأمين، ومحاولة تذليل أى معوقات أو صعوبات تحول دون تقدم تلك الصناعة العريقة.وأدار دفة الحوار فى تلك الندوة؛ علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، وحامد محمود، رئيس لجنة إعادة التأمين، كما شارك كمتحدث فى تلك الندوة كل من أدهم المؤذن، العضو المنتدب لشركة هانوفر رى البحرين، ومحمد قطب، العضو المنتدب، رئيس الاتفاقيات والمدير الإداري والإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط لشركة UIB، كما شارك بالحضور أكثر من 120 شخصًا من القيادات والعاملين بسوق التأمين المصرى والإقليمى والعالمى.وخلال الندوة تم التطرق إلى العديد من الموضوعات المهمة التى تخص صناعة التأمين بوجه خاص وإعادة التأمين بوجه عام، حيث بدأت الندوة بتوجيه السؤال للسادة المتحدثين حول التوقعات الخاصة بأسواق إعادة التأمين فى ظل أزمة كوفيد- 19، وما هو المتوقع حدوثه أثناء تجديدات اتفاقيات إعادة التأمين فى 1-1-2021.وأفاد المتحدثون بأنه من المتوقع أن يتجه سوق إعادة التأمين إلى التشدد، وأنه ستكون هناك زيادة فى أسعار إعادة التأمين فى ظل الخسائر الناجمة عن كوفيد- 19، والتى ألقت بظلالها على كل المناحى الاقتصادية وليس فقط على صناعة التأمين على مستوى العالم.وتمت إثارة تساؤل حول التوقعات بإضافة شروط خاصة بالأوبئة فى اتفاقيات إعادة التأمي، وأفاد المتحدثون أنه سيكون هناك نوع من التوضيح للشروط الخاصة بالأوبئة والجوائح وكذلك كنتيجة للحادث الخاص بمرفأ بيروت سيكون هناك توضيح للشروط الخاصة بالكوارث الناتجة من صنع الإنسان.وأثناء الندوة قام المتحدثون بإلقاء الضوء على ضرورة قيام شركات التأمين بالاستعداد الجيد لتجديدات الاتفاقيات، وذلك من خلال الاهتمام بالإعداد الجيد والشامل لسجل الإخطار الخاص بالشركة ووضع كل البيانات التى يحتاجها معيد التأمين، مع مراعاة أن تتسم تلك البيانات بالشفافية وأن تكون مصحوبة بتحليلات دقيقة لتلك البيانات، لأن ذلك سينعكس بشكل إيجابى على قرار معيد التأمين أثناء مناقشات التجديدات.كما تطرقت الندوة أيضًا إلى ضرورة قيام شركات التأمين بالاستثمار فى بنيتها التحتية التكنولوجية، وكذلك محاولة التوسع فى الاعتماد على الوسائل والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، حتى يتسنى للشركة النجاح فى استمرار ممارسة نشاطها وإدارة فريق العمل الخاص بها عن بُعد (أونلاين)، إذا دعت الحاجة لذلك.ويتعين على الشركة الاهتمام بإدارة المخاطر الخاصة بالشركة، وذلك من خلال تعديل البيانات الخاصة بها، وفقًا للتغيرات التى تحدث فى المشهد الاقتصادى بشكل عام، وسوق التأمين بشكل خاص، وعلى أن يتم تعديل تلك البيانات شهريًا أو سنويًا حسب ما يتراءى للشركة.كما يجب على الشركات أيضًا ضرورة الحصول على تأمين إلكترونى، وذلك لمواجهة أى أخطار إلكترونية (Cyber Risks)، كنتيجة لقيام الموظفين بالعمل من المنزل فى ظل الظروف التى تقتضى بفرض حظر على حركة المواطنين.وتعقيبًا على سؤال حول الفروع التأمينية التى تستحوذ على اهتمام معيدى التأمين، أفاد المتحدثان أن الفروع التأمينية الجاذبة هى الفروع التى تحقق الأقساط المتوقعة، مثل التأمين البحرى بضائع، والتأمين الهندسى، ولكن هناك فروعًا تأمينية تجسد مشكلة كبيرة لمعيدى التأمين، وذلك نتيجة للخسائر التى تحققها تلك الفروع، مثل تأمينات الحريق، وأضاف السادة المتحدثون؛ أنه ينبغى أن يتم دراسة الأسس الفنية لكل فروع التأمين، لأن ذلك سيؤدي إلى الاكتتاب الفنى السليم فى هذا الفرع وكذلك سيساعد فى تقليل معدلات الخسائر الخاصة بهذا الفرع التأمينى.وفى هذا الصدد أوضح علاء الزهيرى أن هناك بالفعل عددًا من اللجان الفنية، مثل لجنتى الحريق والهندسية قد قامت بدراسة الأسس الفنية السليمة لتلك الفروع، ووضع دليل للاكتتاب فى كل من تأمينات الحريق وتأمينات الهندسى، وأنه سيتم تعميم دليل الاكتتاب للفرعين على سوق التأمين المصرى بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليهما.واختتمت الندوة مناقشتها بتوجيه توصية لشركات التأمين بالاستعداد الجيد فنيًا وتكنولوجيًا، وضرورة وضع خطة عمل قصيرة المدى وطويلة المدى تساعد الشركة على مجابهة أى ظروف تطرأ على المشهد الاقتصادى المحلى أو العالمى.