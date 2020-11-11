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محافظات

تجديد حبس والدى الطفل ضحية الموت جوعًا بالقليوبية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:22 م
والدي الطفل
والدي الطفل
كتب صلاح حسنى
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أمر قاضي المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية بتجديد حبس عاطف جودة وشيماء عنتر، والدى الطفل "أنس" ضحية الموت جوعًا، بعد تركه 9 أيام وحيدًا بمنزلهما بقرية عزبة كفر الفقهاء مركز طوخ 15 يومًا للمرة الثانية.

وبداية القضية عندما تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد تامر موسى، مأمور مركز طوخ، يفيد بورود بلاغ من "ع. ح"، عامل، باكتشافه وفاة ابنه الطفل "أنس.ع.ع"، 4 أشهر، داخل مسكنه، متهمًا زوجته "ا.ش.ع.ن"، 24 عامًا، بترك صغيرهما وحيدًا حتى توفي.

وخلال التحقيقات، أفاد والد الطفل بوجود خلافات مستمرة مع زوجته، ومبيته في محل عمله لعدة أيام متواصلة إثر تلك الخلافات، وأنه لدى عودته إلى مسكنه اكتشف وفاة الرضيع.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة العقيد عمرو الجزار مفتش مباحث فرقة بنها، وتبين أنه في تاريخ 17 من أكتوبر الجاري، وقع خلاف بين الزوج المبلغ وزوجته، خرجت على إثره من منزلهما، مصطحبة ابنها الثاني الطفل "مروان"، بحجة إحضار بعض المشتريات، إلا أنها توجهت لمنزل أسرتها بذات الناحية دون علم الزوج.

وأضافت تحريات مفتش مباحث فرقة بنها أنه مع تأخر الزوجة في العودة إلى منزلها، توجه زوجها إلى عمله، تاركًا الرضيع داخل الشقة وحيدًا، بينما لم يغلق باب المسكن، اعتقادًا منه بعودة زوجته عقب انتهائها من شراء متطلباتها، وهو ما لم يحدث، واكتشف الأب وفاة طفلهما بعد أيام قضاها في عمله.

وبسؤال والدة الطفل المتوفي، أيدت مضمون ما جاء بالفحص، وعللت عدم عودتها للاطمئنان على رضيعها، بأنها كانت تعتقد أن والد الطفل يرافقه ويرعاه.

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