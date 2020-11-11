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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بايدن»: عدم اعتراف ترامب بالهزيمة أمر مخز

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:24 م
بايدن و ترامب
بايدن و ترامب
أبوزيد على
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قال الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن اليوم الأربعاء، إن رفض الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بخسارته انتخابات البيت الأبيض الأسبوع الماضي "أمر محرج"، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «BBC».

في غضون ذلك، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنه سيحقق نجاحات كبيرة في الانتخابات، وأنه سيفوز في النهاية بالسباق الانتخابي.

وحصل بايدن على 290 صوتًا في المجمع الانتخابي الذي يضم 538 صوتًا، فيما نال ترامب 214 صوتًا، ليغادر بذلك البيت الأبيض بعد ولاية واحدة فقط.

يذكر أنه لم يتم حتى الآن اعتماد أي من نتائج كل حالة على حدة، كما أن العديد من عمليات فرز الأصوات لا تزال مستمرة، ولن يتم تحديد النتيجة إلا بعد اجتماع الهيئة الانتخابية الأمريكية في 14 ديسمبر المقبل.

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