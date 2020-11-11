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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دفن جثة مريض نفسى ألقى نفسه من الطابق السابع بالقليوبية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:45 م
انتحار
انتحار
كتب صلاح حسنى
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قررت نيابة قسم ثان بنها بمحافظة القليوبية برئاسة المستشار علي حسن، المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها، التصريح بدفن جثة شاب ألقى بنفسه من شرفة مسكنه، بالطابق السابع بدائرة قسم ثان بنها، لمروره بأزمة نفسية، عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

كما أمرت النيابة العامة بالتحريات حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

كان قد تلقي اللواء فخر الدين العربي إخطارا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها، بورود بلاغ بقيام شاب بالعقد الثالث من العمر من شرفة مسكنه بالطابق السابع.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة العقيد عمرو الجزار، مفتش مباحث بنها، وتبين أن المتوفي يعاني من أزمة نفسية قام على إثرها، بالقفز من الطابق السابع بمسكنه بدائرة القسم، تم نقل جثة المتوفى للمستشفى.

وحرر محضر بالواقعة وأصدرت النيابة العامة قرارها السابق.

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