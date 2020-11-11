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مصر

رئيس «صدر قصر العيني»: مصر دخلت موجة كورونا الثانية.. وهذه أعراضه

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:22 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
فاتن خديوى
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قال الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، إن مصر دخلت في الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19" أوائل نوفمبر الجاري، وحتى الآن يبدو الانتشار أسرع ولكن الحالات أغلبها خفيفة ومتوسطة والحالات الشديدة أقل بكثير من الموجة الأولى.

وأضاف سالم أن السعال عرض أساسي لدى الحالات المصابة بكورونا، حيث كان موجودا بالموجة الأولى بنسبة 5% أما الآن أصبحت تعاني منه نصف الحالات، موضحا أنه قد يكون خفيفا لمدة يوم أو يتزايد لعدة أيام في الحالات الشديدة وهنا لا بد من اللجوء للمستشفى.

وأكد أستاذ الأمراض الصدرية أنه تم رصد "فقدان حاسة الشم والتذوق" حيث أصبحت موجودة في معظم الحالات المصابة بكورونا في الموجة الثانية، كما أن الحالات المصحوبة بالتهابات شديدة تؤثر على حالة أغلب أعضاء الجسم، حيث يصل الالتهاب إلى القلب والكليتين والكبد والغدد والرئتين والأوعية الدموية.

ولفت سالم إلى أنه للتأكد من الإصابة وشدتها لا بد من عمل التحاليل اللازمة التي تخص الدم ومسحة الحلق والأشعة المقطعية على الصدر.

ونصح الطبيب بضرورة العزل المنزلي عند الشك بالإصابة بكورونا، واستخدام الأدوات الشخصية وعدم الاختلاط بالأهل والأسرة لحين التأكد من الإصابة من عدمها.

وكشف الدكتور أيمن سالم أنه بدأ التركيز على علاج كورونا عن طريق بلازما الدم والأجسام المضادة وكذلك الأدوية المضادة للالتهاب.

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