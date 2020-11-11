رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الموافق 25 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب بالشيوخ: زيارة السيسي لليونان لها تأثير إيجابى على الاقتصاد

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:14 م
السيسي
السيسي
عائشة حسن
طباعة
أكد النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اليونان، تأتي في توقيت حساس ودقيق للغاية، كما أنها تؤكد عددًا من الرسائل، أهمها التأكيد على البعد المتوسطي في السياسة الخارجية المصرية، حيث أصبحت ساحة المتوسط ضمن دوائر السياسة الخارجية لمصر، خاصة في أعقاب ثورة 30 يونيو واكتشاف حقل ظهر عام 2015.

وأضاف «الدابي»، في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي أدرك أهمية منطقة المتوسط مبكرًا كجزء من مجالات الأمن القومي المصري وعمل على تعزيز العلاقة مع اليونان وقبرص، وانعكس ذلك في انعقاد القمة الأولى بينهم في نوفمبر 2014، أي بعد نحو 5 أشهر من وصول السيسي لرئاسة مصر، وهو ما يدل على أن القيادة السياسية كانت تنظر لمنطقة المتوسط باعتبارها مجالًا حيويًا لتأمين مصالحها.

وتابع الدابي، قائلا: «الرئيس السيسى دائما يسعى لتعزيز العلاقات المختلفة بين جميع الدول لتوفير مزيد من التعاون المشترك بين مصر والبلاد المختلفة»، لافتًا إلى أن الزيارة سيكون لها تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى، فضلا عن تبادل الخبرات المختلفة بين البلدين التى تجعل مصر قادرة على إنتاج أفضل المنتجات ذات جودة ممتازة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الزيارة تأتي للتأكيد على ثوابت البلدين تجاه عدد من القضايا سواء ما يرتبط باستغلال ثروات الغاز وتأمين حقوق البلدين في منطقة شرق المتوسط، خاصة في ظل مواصلة تركيا أعمالها العدائية والاستفزازية وانتهاكها المستمر للمياه الإقليمية اليونانية عبر التنقيب غير المشروع عن الغاز.

وأكد أن البلدين في حاجة لتنسيق الجهود بينهما بما يزيد من عزلة أنقرة في المتوسط، خاصة في ظل مساعي الدول الأوروبية وفي مقدمتهم اليونان وقبرص لتوحيد الجهود الأوروبية للمضي قدمًا في فرض عقوبات صارمة ومؤلمة على تركيا.

موضوعات متعلقة

النيابة تحقق في «الإساءة إلى رسول الله» بمحادثة على السوشيال ميديا

رئيس «صدر قصر العيني»: مصر دخلت موجة كورونا الثانية.. وهذه أعراضه

القصة الكاملة لإساءة يوسف هاني للنبي محمد والعقوبة المتوقعة بعد القبض عليه

القبض على المدرس «يوسف هانى» بتهمة الإساءة للنبى محمد

الصور

image description

قافلة طبية لأهالى مساكن عثمان بـ6 أكتوبر (صور)

image description

تخصيص 4 غرف لإجراء العمليات لمواطني مطروح (صور)

image description

ضبط لحوم ودواجن فاسدة فى حملة مكبرة بأسيوط (صور)

image description

السيسي في اليونان

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي أعضاء لجنة الاختبارات الإلكترونية

الأكثر قراءة

انفراد.. «بيراميدز» يحصل على توقيع «ساسي».. وشرط مثير للاعب

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

النيابة تطلب التحريات حول واقعة ازدراء الدين الإسلامى بالإسماعيلية

رئيس «صدر قصر العيني»: مصر دخلت موجة كورونا الثانية.. وهذه أعراضه

إنفوجراف

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

نجم الساعة

السجل الأسود للإرهابي يحيى موسى

منوعات

اكتشاف مواقع أثرية مغمورة بالمياه في تونس

اكتشاف قلعة في مرتفعات الجولان المحتل تعود إلى 3 آلاف سنة

حكم قراءة القرآن بدون وضوء بالتفصيل

حكم تربية الكلاب في المنزل

أيام زمان

«بسبب اللص والكلاب» صحفي يتهم نجيب محفوظ بالسرقة

«رفضت قبلة أنور وجدي».. كواليس تصوير آخر فيلم لكوكب الشرق

«طلب زيارة شبرا».. اللحظات الأخيرة في حياة توفيق الدقن

«تعالى علشان تتجوزنى».. قصة حب سميحة أيوب وسعد الدين وهبة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. لحظات كاشفة
مؤمن المحمدي
بطولة الدراويش
صفوت البياضي
هل نعيش تحت رحمة القدر أم فى معية خالق البشر؟
المزيد

الثقافة

حسين حمودة رئيسًا لتحرير «فصول»: ترددت قبل أن أحسم أمري

أعلى ما في خيلك اركبه.. مفردات التحدي في الحارة المصرية

«شعرية الأحلام فى الرواية العربية» جديد دار كنوز بالأردن

«الثنائى».. حسن شرارة وعماد حمدى بضيافة قصر المانسترلى