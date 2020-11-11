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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

3198 إصابة بكورونا و50 حالة وفاة في العراق

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:35 م
الصحة العراقية
الصحة العراقية
أ.ش.أ
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 3198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و50 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أنه تم فحص 17 ألفًا و378 حالة في كافة المختبرات المختصة في العراق اليوم، ليصل المجموع الكلي للحالات المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق إلى 3 ملايين و55 ألفًا و845 حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل 1992 حالة شفاء لهذا اليوم، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 436 ألفًا و657 حالة بنسبة شفاء 85.9%.

وأشار البيان إلى أن إجمالي الإصابات في عموم العراق بلغ 508 آلاف و508 حالات منها 60 ألفًا و369 حالة ما زالوا يتلقون العلاج و384 حالة في العناية المركزة، لافتًا إلى أن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 11 ألفًا و482 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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