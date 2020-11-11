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تقارير ومتابعات

انقطعت علاقتهما منذ فترة.. من هو والد «ماريا» ابنة عائشة عطية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:12 م
عائشة عطية
عائشة عطية
هاجر رضا
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حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بسبب إعلان الفنانة التونسية عائشة عطية حملها بدون زواج، وأنها حاليا فى الشهر الرابع من الحمل، مشيرة إلى أنه أحبت شخصا وعدها بالزواج، لكنه تخلى عنها.

عائشة عطية

في شهر يوليو الماضى نشرت صور استعداداتها للخطوبة من الفنان آزر الزوالى، ومشاركة متابعيها فيديو وصور من الخطوبة كما أظهرت خاتم الزواج، وبعد ما اتجهت الأنظار إليه باعتباره والد الطفلة، رد الفنان آزر عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلا:" لا تعليق والكلاب تنبح والقافلة تسير".

وفي السطور التالية يرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الشخص الذي ادعت الفنانة عائشة علاقة حب تربط بينهما في سياق السطور التالية:-

لم تتوافر الكثير من المعلومات حول شخصية "آزر" الذي أعلنت الفنانة عائشة أنه والد الطفلة التي حملت بها، إلا أنه شارك في عدد من الأعمال الفنية على رأسها: "الدوامة، ناعورة الهواء ج1، والجزء الثاني منها، رزق الباي ليك".

لعب في مسلسل 27، وهو أحدث أعماله حيث عرض في عام 2020 دور أكرم، ولعب دور يسري في مسلسل الدوامة لعام 2017، وشارك في فيلم رزق الباي ليك، لعام 2017 –".

آزر الزوالي، انتمى في ميلاده إلى دولة تونس، كما أنه فنان لديه أعمال مسرحية، بجانب أنه مقدم للعديد من البرامج، كما أنه ضمن الأصدقاء المقربين للفنانة السالف ذكرها، وانقطعت علاقتهما منذ فترة طويلة كما ذكرت في البرنامج الإذاعي "كورنيش" عبر إذاعة موزاييك.

يذكر أن عائشة هى ممثلة ومغنية تونسية، من مواليد 8 فبراير عام 1991، درست في المعهد العالي للدراسات التجارية بقرطاج فى تونس، بدأت مشوارها الفني من خلال الغناء حيث قدمت عدد من الأغاني.

شاركت في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية والمسرحية، وتعد شخصية نجلاء عامرى فى المسلسل التليفزيونى التونسي "ناعورة الهواء" بجزئيه الأول والثانى أشهر أدوارها التي انطلقت من خلالها في التمثيل، كما قامت بالتمثيل في مسلسل نجوم الليل، ووردة وكتاب، وشاركت فى الفيلم القصير "أنا عائشة" وشاركت في الفيلم المصرى "بسلامتو"، والفيلم الجزائري "العربي بن مهيدي"، وانضمت لأعضاء فريق المسرحية التونسية "زنقة النساء" وسيت كوم "سكول"، صحبة غير درجين، مروب بين.

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