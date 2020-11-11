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حوادث

إلغاء مجازاة مدرسين بسبب امتحانات الدور الثانى

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:06 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
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قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بإلغاء مجازاة مدرسين بخصم 7 أيام من راتبهما؛ في عدم تحري الدقة حيال إعداد تقرير الفحص بشأن امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى للعام الدراسي 2014- 2015، بإحدى المدارس؛ لصدور هذا القرار من غير سلطة مختصة مما يعدم أثره ويبطله.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وتبين أن قرار عقاب المدرسين تعدى حدود النص الدستوري وتجاوز قيوده، لأنه صدر من سلطة غير مختصة بتوقيع الجزاءات، دون الاستناد إلى التنظيم القانوني لسلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاء التأديبي والذي جعله الدستور شرطًا لإنقاذ هذه السلطة.

وهذا يجعل ذلك القرار مشوبًا بعدم المشروعية الدستورية، معيبًا بعيب عدم الاختصاص الجسيم، الأمر الذي يفقده كيانه ويجرده من صفاته، ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانونى وينحدر به إلي درك الانعدام، ويكون قرار الجهة الإدارية الصادر تنفيذًا له منعدمًا هو الآخر، الأمر الذي لا مناص معه- وبصرف النظر عما ارتكبته الطاعنان من مخالفات.

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