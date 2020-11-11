اليابان: الحكومة في أعلى درجات اليقظة عقب تزايد الإصابات بكورونا

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو، إن الحكومة في أعلى درجات اليقظة عقب الزيادة الأخيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في أنحاء البلاد، وإنها تتخذ خطوات من شأنها كبح انتشاره.وأضاف كاتو، خلال مؤتمر صحفي نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء: "أن إجمالي الإصابات اليومية تخطى 1000 حالة عدة مرات في الآونة الأخيرة، وأن الحكومة ستقدم الدعم إلى الحكومات المحلية في التعامل مع تزايد الإصابات.. ويشمل الدعم إجراء فحوصات مكثفة وموسعة للكشف عن المصابين، وإرسال خبراء متخصصين في التعامل مع بؤر العدوى وأفراد أطقم طبية".وأوضح أن الحكومة ستطبق إجراءات أكثر قسوة لمكافحة بؤر العدوى وفق ما يراه الخبراء، وستكثف جهودها فيما يتعلق بإبلاغ المواطنين بوضع العدوى في البلاد.يٌشار إلى أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، وسجلت اليابان حتى الآن أكثر من 100 ألف إصابة.