البورصة تخسر 2.3 مليار جنيه فى ختام تعاملات اليوم

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تباينها لدى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من تصارع القوى البيعية والشرائية على الأسهم المكونة لمؤشرات السوق، حيث واصل المؤشر الرئيسي للبورصة تراجعه، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 625.683 مليار جنيه.وهبط مؤشر السوق الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 10997 نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2102 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 12943 نقطة، ونزل مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 4246 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 1976 نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2888 نقطة.