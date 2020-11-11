رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الموافق 25 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ضبط عنصر دعم للإرهابيين وتدمير 3 قنابل بالجزائر

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:21 م
وزارة الدفاع الجزائرية
وزارة الدفاع الجزائرية
أ.ش.أ
طباعة
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية تبسة (شمال شرق)، فيما تم كشف وتدمير 3 قنابل تقليدية الصنع بكل من جيجل وتيزي وزو (شمال شرق) وعين الدفلى (شمال).

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في حصيلة لعملياتها خلال الفترة من 4 – 9 نوفمبر الجاري أعلنتها اليوم إن حرس السواحل ومصالح الدرك الوطني أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 91 شخصًا كانوا على متن قوارب بكل من وهران وتلمسان ومستغانم (شمال غرب) وعنابة والطارف (شمال شرق) والجزائر العاصمة (شمال)، فيما تم توقيف 61 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار (جنوب) وتلمسان وغليزان والنعامة (شمال غرب) وتبسة (شمال شرق) وتندوف (غرب) وإن أمناس (جنوب).

وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن عملياتها أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم للقوات المسلحة في كل أنحاء البلاد.

موضوعات متعلقة

ما هي مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2020 في الوزارات والهيئات بجميع المحافظات

نظر تجديد حبس «عنتيلة كفر الشيخ».. اليوم

مصدر بـ«الصحة»: موجة كورونا الثانية ستكون أشد فتكا

إصابة عدد من العمال في انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالعاشر (صور)

الصور

image description

السيسي في اليونان

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي أعضاء لجنة الاختبارات الإلكترونية

image description

محافظ دمياط تكرم السكرتير العام والعاملين بمنظومة تقنين أراضى الدولة

image description

تبطين الترع ومواجهة كورونا.. أبرز قرارات المجلس التنفيذى لدمياط

image description

«إيهاب» ينقل الأجواء الريفية إلى قلب العاصمة (فيديو)

الأكثر قراءة

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

انفراد.. «بيراميدز» يحصل على توقيع «ساسي».. وشرط مثير للاعب

مصدر بـ«الصحة»: موجة كورونا الثانية ستكون أشد فتكا

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 11-11-2020

إنفوجراف

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

نجم الساعة

السجل الأسود للإرهابي يحيى موسى

منوعات

حكم قراءة القرآن بدون وضوء بالتفصيل

حكم تربية الكلاب في المنزل

علماء الدين يوضحون حكم من ينكر وجود الجن

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

أيام زمان

«بسبب اللص والكلاب» صحفي يتهم نجيب محفوظ بالسرقة

«رفضت قبلة أنور وجدي».. كواليس تصوير آخر فيلم لكوكب الشرق

«طلب زيارة شبرا».. اللحظات الأخيرة في حياة توفيق الدقن

«تعالى علشان تتجوزنى».. قصة حب سميحة أيوب وسعد الدين وهبة

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (4)
ماجد حبته
.. وخامسهم زعيم كوريا الشمالية
منى رجب
مهما كبرت.. الأمل موجود
د.مينا بديع عبدالملك
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «1-2»
المزيد

الثقافة

الأعلى للثقافة يعيد سلسلة «أبحاث المؤتمرات»

مينا جيد: «أمام العرش» قادنى للكتابة

مشاركون بـ «الأعلى للثقافة»: الانتخابات حق من حقوق المواطنة والمشاركة واجب

«أيام النبيلة عائشة».. رواية عن صاحبة قصر الزمالك الشهير