ضبط عنصر دعم للإرهابيين وتدمير 3 قنابل بالجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية تبسة (شمال شرق)، فيما تم كشف وتدمير 3 قنابل تقليدية الصنع بكل من جيجل وتيزي وزو (شمال شرق) وعين الدفلى (شمال).وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في حصيلة لعملياتها خلال الفترة من 4 – 9 نوفمبر الجاري أعلنتها اليوم إن حرس السواحل ومصالح الدرك الوطني أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 91 شخصًا كانوا على متن قوارب بكل من وهران وتلمسان ومستغانم (شمال غرب) وعنابة والطارف (شمال شرق) والجزائر العاصمة (شمال)، فيما تم توقيف 61 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار (جنوب) وتلمسان وغليزان والنعامة (شمال غرب) وتبسة (شمال شرق) وتندوف (غرب) وإن أمناس (جنوب).وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن عملياتها أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم للقوات المسلحة في كل أنحاء البلاد.