تونس: إصابات كورونا لا تزال مرتفعة

أكد وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) رغم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية من قبل الحكومة، معلنًا عن تسجيل 10 آلاف إصابة بالفيروس التاجي في غضون أسبوع.وأشار فوزي المهدي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء عقب اجتماع مع رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، إلى زيادة عدد أسرّة الأكسجين إلى 1485 سريرًا، مشددًا على أنه سيتم انتداب إطارات طبية وشبه طبية، وستتم زيادة الأطقم الطبية لمعالجة لمرضى "كورونا".وقال إنه تم خلال اجتماع اليوم مع المشيشي ووزراء الحكومة تقديم تقرير حول الوضع الوبائي العام في البلاد وحالات الوفيات، مضيفًا أن الوزارة تقوم بالإبلاغ عن عدد الوفيات بطريقة صحيحة مجمعة، مشيرًا إلى وجود منظومة لتتبع الحالات بصورة دقيقة.وأكد الوزير الصحة التونسي أنه يتم على ضوء تقييم نتائج الإجراءات الصحية والحكومية المتخذة حتى يوم 15 نوفمبر الجاري التعديل في إجراءات مكافحة انتشار "كورونا" على غرار حظر التجوال وتوقيتاته؛ وذلك حسب تطور الوضع الوبائي.وكشف أن هناك 11 لقاحًا خاصًا بفيروس "كورونا" في طور التجارب، من بينها اللقاح الذي أعلنت عنه شركة "فايزر" الأمريكية، قائلًا: "ونحن مستعدون من الناحية المادية والعلمية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاقتناء اللقاح في أقرب وقت".من جانبها، أشارت نصاف بن علية، المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية رئيسة مرصد الأمراض المستجدة والجديدة، إلى أن تأخر الإعلان عن حالات الوفاة مرتبط بتوقيت انتهاء التحاليل والأخطاء في بعض الأسماء، مؤكدة وجود أمر صادر عن وزير الصحة يفرض التبليغ عن حالات الوفاة كل 24 ساعة.يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، في بيان أمس الثلاثاء، عن ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" إلى 2006 حالات، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 72 ألفًا و993 مصابًا.