رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الموافق 25 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الجزائري: الدفاع عن البلاد وصون سيادتها قضية الجميع

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:22 م
الجيش الجزائري
الجيش الجزائري
وكالات
طباعة
أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، اليوم الأربعاء، أن الدفاع عن الجزائر وصون سيادتها قضية الجميع.

وشدد رئيس أركان الجيش الجزائري، في كلمة له خلال افتتاحه ملتقى "دور الإعلام الوطني في تعزيز الجبهة الداخلية ومواجهة المخططات العدائية لاستهداف الجزائر"، على أن الوضع يستوجب تكثيف الجهود وتوحيدها وتنسيقها للتصدي لكافة التهديدات والمخاطر المحدقة بالجزائر مهما كان نوعها ومصدرها".

وأشار "شنقريحة" إلى ضرورة التكيّف مع المتغيرات المتسارعة، على غرار ثورة المعلومات والاتصالات الحديثة الرّاهنة، في ظل ظاهرة العولمة، التي أضحت أداة هيمنة حقيقية، تهدف إلى التحكم في الرأي العام العالمي وتوجيهه وفق رؤية اقتصادية واجتماعية وثقافية واحدة.

وأكد أنه يتعيّن العمل على مواكبة ما يحدث في العالم من تحولات على مختلف الأصعدة وفي مختلف المجالات وتوحيد الجهود لتنصهر في بوتقة واحدة هي خدمة الجزائر ومصلحتها العليا والحفاظ على أمنها واستقرارها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 11-11-2020

وزير الأوقاف: من مات دفاعًا عن الكنيسة كمن يموت دفاعًا عن المسجد

انفراد.. «بيراميدز» يحصل على توقيع «ساسي».. وشرط مثير للاعب

حبس صالح جمعة بتهمة التشاجر مع زوجته بالتجمع

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي أعضاء لجنة الاختبارات الإلكترونية

image description

محافظ دمياط تكرم السكرتير العام والعاملين بمنظومة تقنين أراضى الدولة

image description

تبطين الترع ومواجهة كورونا.. أبرز قرارات المجلس التنفيذى لدمياط

image description

«إيهاب» ينقل الأجواء الريفية إلى قلب العاصمة (فيديو)

image description

حطم رقم غطاس تركى.. «الكيلاني» يتخطى 120 ساعة تحت الماء بحثًا عن «جينيس»

الأكثر قراءة

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

انفراد.. «بيراميدز» يحصل على توقيع «ساسي».. وشرط مثير للاعب

مصدر بـ«الصحة»: موجة كورونا الثانية ستكون أشد فتكا

غلق 3 أيام لأى محل لا يلتزم بإجراءات مواجهة كورونا خلال «البلاك فرايداى»

إنفوجراف

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

نجم الساعة

السجل الأسود للإرهابي يحيى موسى

منوعات

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

لقاح «سبوتنيك V» يسجل فعالية 92% بنتائج التحاليل للمرحلة الثالثة

موسيماني يتفق مع لجنة التخطيط علي ضم صفقة أجنبية ويؤجل صفقة سيرينو

إعدام 11 ألف دجاجة باليابان بسبب إنفلونزا الطيور

أيام زمان

«بسبب اللص والكلاب» صحفي يتهم نجيب محفوظ بالسرقة

«رفضت قبلة أنور وجدي».. كواليس تصوير آخر فيلم لكوكب الشرق

«طلب زيارة شبرا».. اللحظات الأخيرة في حياة توفيق الدقن

«تعالى علشان تتجوزنى».. قصة حب سميحة أيوب وسعد الدين وهبة

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (4)
ماجد حبته
.. وخامسهم زعيم كوريا الشمالية
منى رجب
مهما كبرت.. الأمل موجود
د.مينا بديع عبدالملك
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «1-2»
المزيد

الثقافة

مينا جيد: «أمام العرش» قادنى للكتابة

25% خصومات على إصدارات دار الكتب في معرض جامعة الأزهر

في ذكراه.. محطات في حياة «شيخ المخرجين» نيازي مصطفى

الحاج علي يفتتح معرض الكتاب بجامعة الأزهر (صور)