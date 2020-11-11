الجيش الجزائري: الدفاع عن البلاد وصون سيادتها قضية الجميع

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، اليوم الأربعاء، أن الدفاع عن الجزائر وصون سيادتها قضية الجميع.وشدد رئيس أركان الجيش الجزائري، في كلمة له خلال افتتاحه ملتقى "دور الإعلام الوطني في تعزيز الجبهة الداخلية ومواجهة المخططات العدائية لاستهداف الجزائر"، على أن الوضع يستوجب تكثيف الجهود وتوحيدها وتنسيقها للتصدي لكافة التهديدات والمخاطر المحدقة بالجزائر مهما كان نوعها ومصدرها".وأشار "شنقريحة" إلى ضرورة التكيّف مع المتغيرات المتسارعة، على غرار ثورة المعلومات والاتصالات الحديثة الرّاهنة، في ظل ظاهرة العولمة، التي أضحت أداة هيمنة حقيقية، تهدف إلى التحكم في الرأي العام العالمي وتوجيهه وفق رؤية اقتصادية واجتماعية وثقافية واحدة.وأكد أنه يتعيّن العمل على مواكبة ما يحدث في العالم من تحولات على مختلف الأصعدة وفي مختلف المجالات وتوحيد الجهود لتنصهر في بوتقة واحدة هي خدمة الجزائر ومصلحتها العليا والحفاظ على أمنها واستقرارها.