كبار العلماء بالسعودية: خطبة الجمعة ستتناول التحذير من خطورة الإخوان

أعلنت هيئة كبار العلماء عن أن خطبة الجمعة القادمة في المساجد بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية ستتناول الحديث عن أهمية الاجتماع على الحق والتحذير من التفرق والاختلاف وكل ما يؤثر على وحدة الصف خلف ولي الأمر، والتحذير من الجماعات ذات البيعة والتنظيم وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية المنحرفة القائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام.وذكرت هيئة كبار العلماء، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن الخطباء سيتطرقون إلى تجريم جماعة الإخوان المسلمين وأنها جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وأهمية البيان الشرعي والتحذير من الجماعات المتطرفة وبيان خطرهم على الدين والمجتمع، واستمرارًا لما يقوم به الخطباء من الحث على الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف، وذلك بناء على توجيه من معالي وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لخطباء المساجد.