تكساس تتخطى حاجز المليون إصابة بـ كورونا

وسط العديد من الإصابات الخاصة بفيروس كورونا المستجد نجد اسم «تكساس» في قائمة الأكثر إصابة، حيث تخطت المليون إصابة بالفيروس.ووفقًا لموقع «People» أبلغت وزارة الخدمات الصحية بولاية تكساس عن 10865 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19، و94 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، وأصيب أكثر من مليون شخص في تكساس بفيروس كورونا الجديد وسط الوباء المستمر.وتابع الموقع: "حتى يوم الثلاثاء كان هناك ما لا يقل عن 1037792 حالة مؤكدة من COVID- 19 في ولاية لون ستار، مما يجعلها أول ولاية في الولايات المتحدة تصل إلى مليون حالة، وفقًا لقواعد البيانات من نيويورك تايمز وجامعة جون هوبكنز".يعني هذا الإنجاز الكئيب أن تكساس شهدت الآن حالات إصابة بفيروس كورونا أكثر من إيطاليا بأكملها، والتي كانت تعتبر نقطة ساخنة لـCOVID- 19 قبل دخول الأمة في حالة إغلاق.ووفقًا لبيانات من لوحة معلومات COVID- 19 التابعة لوزارة الصحة بولاية تكساس، أبلغت الولاية عن 10865 حالة إصابة جديدة بـCOVID- 19 و94 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، وتقدر لوحة القيادة أن هناك حاليًا 132،146 حالة فيروس كورونا نشطة و826،116 حالة تعافي من الفيروس.وأبلغت الوزارة عن 18863 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا منذ تفشي المرض في الولايات المتحدة.ويتوقع خبراء الصحة الأمريكيون أن عدد القتلى داخل البلاد سيستمر في الارتفاع، حيث أظهر نموذج حديث من معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) في كلية الطب بجامعة واشنطن أن البلاد معرضة لخطر احتمال حدوث ما لا يقل عن 415000 حالة وفاة من COVID-19 بحلول يناير.وحذر مدير معهد IHME الدكتور كريستوفر موراي من قبل مع اقتراب فصل الشتاء وموسم الإنفلونزا في نصف الكرة الشمالي، فإن دول أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا الوسطى "تواجه احتمال شهر ديسمبر المميت".وتظهر البيانات أن الأقليات تتأثر بشكل غير متناسب بـCOVID-19، وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن العوامل تشمل التمييز والحصول على الرعاية الصحية والفجوات في التعليم والدخل والإسكان والمهنة.بينما لا يزال هناك الكثير غير معروف عن COVID- 19، تقول منظمة الصحة العالمية إن الأدلة تظهر أن الفيروس ينتشر بشكل شائع من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر أو الوثيق مع لعاب الشخص المصاب أو إفرازاته التنفسية أو قطرات الإفراز، والتي يتم إطلاقها من الفم أو الأنف عن طريق السعال والعطس والتحدث وما إلى ذلك.ولمنع انتشار COVID- 19 توصي منظمة الصحة العالمية بالبقاء على بعد متر واحد على الأقل أو أكثر من ثلاثة أقدام بعيدًا عن الأشخاص الآخرين، والغسيل المتكرر لليدين، وارتداء قناع عندما لا يكون من الممكن الابتعاد.وحطمت الولايات المتحدة مؤخرًا رقمها القياسي الخاص بحالات الإصابة بالفيروس التاجي اليومية، حيث أبلغت عن أكثر من 132700 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 في يوم واحد يوم الجمعة.حتى يوم الثلاثاء، أصيب أكثر من 10،325،000 شخص في الولايات المتحدة بـCOVID- 19، وشهدت البلاد ما لا يقل عن 240100 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.