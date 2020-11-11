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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس عاطل لترويج الدعارة «أونلاين» بالإسكندرية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:57 م
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، حبس عاطل وآخرين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لاستقطاب راغبي ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

و تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، يفيد بورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، يفيد بقيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" لاستقطاب راغبي ممارسة الأعمال المنافية للآداب، واحتوائها على صور فتيات وبعض العبارات التي يبدي خلالها استعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية خلال مدة زمنية محددة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، وتبين أنه عاطل، وله معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، وبرفقته سيدتين "إحداهن زوجته".

وبمواجهة المتهم الأول أقر بتسهيل واستغلال ممارسة الأعمال المنافية للآداب للسيدتين عبر شبكة الإنترنت نظير مبالغ مالية، وأضاف بإنشائه الصفحة المُشار إليها لذات الغرض، وبمواجهة السيدتين أيدن ما جاء بأقوال المتهم، كما تم ضبط هاتف محمول "خاص بالمتهم الأول"، وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة التي تؤكد نشاطه الآثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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