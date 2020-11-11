إطلاق اسم الشهيد حسام الحسينى على مدرسة بدمياط

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، إطلاق اسم الجندى المجند شهيد حسام الحسينى خفاجى محمد أبو العينين على المدرسة الإعدادية بقرية تفتيش السرو بمركز فارسكور، وهو أحد شهداء القوات المسلحة الذي لقى استشهاده دفاعا عن الوطن بدمياط.كما قررت محافظ دمياط، تعديل قرارات التخصيص الصادرة للشركة المصرية للاتصالات السلكية واللا سلكية وفقًا للوائح والقوانين المُنظمة لذلك.