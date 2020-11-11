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تقارير ومتابعات

زنقة نساء.. أهم أعمال عائشة عطية الـ «سينجل مازر»

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:15 م
عائشة عطية
عائشة عطية
هاجر رضا
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منذ حوالي 3 سنوات ظهر تعبير "سينجل مازر" في الشارع المصري، واستخدمه الفتيات اللائي تخلى عنها الرجال ممن وعدهن بالزواج، ففي محاولة جديدة لقلب الصورة النمطية المعروفة والمُقننة عن الزواج والإنجاب، قررت الفنانة عائشة عطية السير على نمط "السينجل مازر" بإعلانها حملها دون زواج.

ونشرت الفنانة عائشة صورة لها وتبدو عليها علامات الحمل، مؤكدة أنها حامل، وليست دعايا لفيلم أو مسلسل جديد، وأن الأب تركها هي وابنتها التي أطلقت عليها "مايا" وتخلي عن المسؤولية، موضحًة أنها قررت إعطاء فرصة لطفلها للحياة، وإنجابه.

عائشة ذاع صيتها لدى جمهورها بجرأتها غير المحدودة كما أطلقوا عليها، وأنها تنشر أحيانًا أشياء للفت الانتباه وجذب الجمهور عبر السوشيال ميديا، وفي بعض الأوقات تنشر قصص من وحي خيالها ومعلومات لا تمت للواقع بصلة وفقًا لكلام الجمهور المتابع لها، كما نشرت مسبقًا قصة حبها مع سفيان غزلاتي ولم يصدقها الجمهور حيث خرجت بعدها في لقاءات تلفزيونية بأنها كانت قصة حب مبرمجة وتقاضى على أثرها غزلاتي مبلغا من المال.

أعمال عائشة عطية

ويرصد "الدستور" أبرز أعمال عائشة، الفنية، في سياق السطور التالية:-
زنقة النساء
ثلاث نساء يتطلقن ويتقاسمن نفس المسكن، ثلاثتهن يعشن مرارة تجربة الطلاق بطريقة كوميدية. هذه الكوميديا تتطرق الى موضوع الطلاق من وجهة نظر ثلاث نساء من حالات اجتماعية مختلفة، البورجوازية البَلْدية بية قسطلي باش بواب، المدللة والمتحررة صوفي ذات الأصول الغربية، والريفية البسيطة خيرة.

صحبة غير درجين الجزء الثاني
تدور أحداث الجزء الثاني من سيت كوم (صحبة غير درجين) حول الأصدقاء الثلاثة (قيس وحمة وطلال) يتعرضون لمواقف كوميدية مختلفة وبعض المشاكل بسبب اقتحام جيرانهم لمنزلهم وخصوصياتهم وخاصة جارتهم (سيرين)، وفي كل حلقة يتعرضون إلى ظاھرة معینة من الظواھر التي يمرض بھا المجتمع التونسي ويتأثر بھا الشباب ويحاولون عرضھا ونقدھا على طريقتھم.

نجوم الليل الجزء الرابع
في رابع جزء من نجوم الليل، تتزوج مروة من شوقي وتدير معرض الأثاث وأخوه عماد يتزوج من نادية، يعود طالب من إيران ويلتقي بالشيخ فاضل ويطلب منه أن يحث الشباب على الدعوة الجهادية لنصرة الإسلام في تونس ضد الغرب الكافر وتتعرض خديجة للخطف من قبل منحرفين بعد أن سرقا قلادتها مع تصاعد الأحداث.

وجاءت أبرز الأعمال الخاصة بها: "مروب بين، وردة وكتاب"

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