رئيس جامعة دمياط يلتقي أعضاء لجنة الاختبارات الإلكترونية

استقبل اليوم الأربعاء، الدكتور السيد محمد دعدور اللجنة المشكلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة الاتصالات لبحث استعدادات الجامعة لبدء تطبيق منظومة الاختبارات الالكترونية بالجامعة، وذلك في حضور الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.وتهدف زيارة اليوم إلى بحث الإمكانيات التقنية والبنية التحتية المعلوماتية للوقوف على الاحتياجات التقنية اللازمة لبدء تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الاختبارات الالكترونية بالكليات الطبية المقرر تطبيقها خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني مايو 2021.ومن المقرر تطبيق المرحلة الثانية لباقي الكليات خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول يناير 2022.وقد أشاد أعضاء اللجنة خلال زيارتهم بما تمتلكه الجامعة من مقومات تقنية بنية معلوماتية ومعامل مُكَيّفة قادرة على بدء تطبيق الاختبارات الإلكترونية، حيث من المقرر تركيب عدد 420 جهاز كمبيوتر كمرحلة أولى.