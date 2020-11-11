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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

الصعايدة أوائل جمهورية.. "التعليم" تكرم مسئولي "المنصة التعليمية بسوهاج"

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:44 م
المنصة التعليمية
المنصة التعليمية بسوهاج
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كرّم ماهر عبد الخالق، مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج، مسؤولي برنامج "المنصة التعليمية بسوهاج"، لفوزهم بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في اختبارات تفعيل منظومة المنصة التعليمية والتطبيقات التكنولوجية، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بمركز التطوير التكنولوجي بالمحافظة.

وقالت هبة أبو طالب درويش، مدرسة لغة إنجليزية بمدرسة نجع الشمندي الابتدائية بسوهاج، من ضمن المكرمين، إن مسئولي البرنامج عملوا واجتهدوا بهدف الوصول للمركز الأول، الذي استحقوه للعام الرابع على التوالي، على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى الفريق نجح في تدريب أكبر عدد من المعلمين والإداريين والطلاب، وشارك بإصدارات في معرض الكتاب.

وأكدت "درويش"، لـ"الدستور"، أن دعم قيادات البرنامج، وعلى رأسهم طارق أحمد، المنسق العام للبرامج، ساعد على تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدة أن فريق البرنامج أثبت أن الصعايدة قادرون على التفوق في مجالات التكنولوجيا.

ولفتت إلى أن البرنامج حقق نجاحا فارقا هذا العام، لأنه استطاع تحويل جميع التدريبات لتكون "اون لاين"، في إطار تطبيق إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

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