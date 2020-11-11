تفاصيل اشتراطات الحصول على شهادة قياس مستوى المهارة من «القوى العاملة»

حددت وزارة القوى العاملة، عددا من الاشتراطات للحصول على شهادة قياس مستوى المهارة، ومن ضمنها البطاقة الشخصية (ويحتفظ بصورة منها)، طلب باسم مدير مكتب القوى العاملة المختصة.تضمنت الاشتراطات أيضا، خطاب من منطقة القوى العاملة المختصة بقياس مستوى المهارة في حالة إجراء القياس خارج دائرة اختصاصها، على أن يتم ذلك خلال 4 أيام من تقديم الطلب، وذلك من خلال مكتب القوى العاملة المختصة.وتحدد ثلاثة أيام أسبوعيا لعقد لجنة قياس مستوى المهارة بالاتفاق مع المنشآت المختلفة على حسب المهن.