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فن

أروى جودة: سعيدة بالتعاون مع هاني خليفة في «إنت فين»

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:03 م
أروى جودة
أروى جودة
دعاء عبد المقصود
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أعربت الفنانة أروى جودة عن سعادتها بالتعاون مع المخرج هاني خليفة في حكاية "إنت فين" من مسلسل "نمرة اتنين".

وقالت "جودة"، في تصريح خاص لـ"الدستور": "إن العمل وفكرته أكثر ما جذبها للمشاركة فيه".

وأشارت إلى أن هذا المسلسل هو أول تعاون لها مع المخرج هاني خليفة، الأمر الذي حمسها جدًا وكان هناك تحدي بالنسبة لها للظهور بأفضل نتيجة،  متابعة: "فهاني خليفة يفكر بأدق التفاصيل ويعطي الاهتمام لكلّ كلمة في السيناريو، ويجعل الممثل أغنى وأكثر عطاءً".

وقالت أروى ألعب دور امرأة تقع بحب رجل لا يعرف ماذا يريد فهو دائم الحيرة، وفي نفس الوقت هو قادر على إقناعها بأنه معها 100%، ولأنها تحبه كثيرًا تسامحه دائمًا.

وتستعد منصة شاهد "VIP" لعرض القصة الثالثة من مسلسل "نمرة اتنين"، من بطولة آسر ياسين وأروى جودة وسينتيا خليفة، سيناريو وحوار سماء عبدالخالق، وإخراج هاني خليفة، غدا الخميس، تحت اسم "إنت فين".

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