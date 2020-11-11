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حوادث

وجه أزرق منتفخ.. شقيق عروس العمرانية يروي تفاصيل مقتلها (فيديو)

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:22 م
مقتل عروس العمرانية
مقتل عروس العمرانية
إسلام قورة
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«وجدناها مستلقية على السرير وعلى وجهها وسادة ظننت أنها نائمة، وعندما ناديتها عدة مرات لم تجب شعرت بقبضة في قلبي خوفًا مما أعتقدته ولم أتمالك نفسي عندما رفعت ما يخفي وجهه، فوجدتها مقتولة».. هذا ما يصف حال عروس لقيت مصرعها على يد صديقتها التي كانت تحسن إليها بمنطقة العمرانية.

تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المتهمة فى واقعة مقتل عروس فى منزلها خنقا، وتبين أن وراء الواقعة صديقة المجني عليه التي حضرت يوم الواقعة إلى منزل العروس، لاقتراض بعض الأموال، وعند دخولها الشقة قررت قتل المجنى عليها وسرقتها.

انتقلت "الدستور" إلى منطقة العمرانية لكشف تفاصيل مقتل العروس، وقابلت "أحمد" شقيق المجني عليها، موضحا أن شقيقته تدعى "هبة"، 42 عامًا، عثروا عليها داخل غرفة نومها عقب مقتلها على يد صديقتها "س".

وبدموع ووجه حزين قال شقيق المجني عليها إن المتهمة كانت دائمة التردد عليها لاقتراض المال ولكن عندما رأتها ترتدي مصوغات ذهبية خططت لقتلها وإنهاء حياتها لسرقتها فذهبت لها وغافلتها بنزع حجابها وخنقها حتى فارقت الحياة.

واستطرد قائلًا: "الجريمة حصلت الأسبوع الماضي عندما اتصلت على أختي ولم تجيب فكان هاتفها مغلقا فهاتفت أخي الساكن بالقرب منها للتوجه والاطمئنان عليها وعندما توجه لها لم تجيبه فكسر الباب فوجدها ملقاة على السرير لوهله ظن أنها نائمة، بسبب وجود وسادة على وجهها ولما حركها شاهد وجه اخته منتفخ وأزرق جدا فعلم أنها ماتت مخنوقة كما وجد آثار خنق على الرقبة".

وأوضحت حارسة العقار أن المتهمة حضرت إليها في الثانية ظهرًا وتشاجرت معها بسبب رفضها الإفصاح عن هوية المسكن التي تتجه له، ولم تجعلها تستخدم المصعد وعقب ساعة وجدتها تهبط، ثم حضر أقارب المجني عليها وتوجهوا للأعلى وكسروا باب الشقة ليكتشفوا وفاتها.

توصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة لحل لغز مقتل العروس من خلال مراجعة كاميرات المراقبة، وتبين أن صديقتا "س" هي القاتلة، وأن الزوج كان في عمله أثناء وقوع الجريمة، بعد توجيه الاتهام له بعد وجود كسر في باب الشقة. اضغط

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