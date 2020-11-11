25 نوفمبر.. بدء مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة بالغردقة

تبدأ فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة فئة المراهقات من 25 نوفمبر إلى 6 ديسمبر بمدينة الغردقة، وتمثل مصر كنزي الزيني وسط مشاركة من جانب 30 دولة.وتبلغ كنزي من العمر 18 عامًا، وحصلت على لقب ملكة الأناقة داخل المسابقة الأم، وقامت بزيارة لمستشفى سرطان الأطفال لدعمهم وزيارات لمعالم الإسكندرية.من جانبها قالت "كنزي": "شرف لى تمثيل مصر في مسابقة عالمية تحتضنها الغردقة على ضفاف البحر الأحمر بهدف تشجيع السياحة، أسعى خلالها لحصد اللقب"، مؤكدة أن مراحل المسابقة ستشمل تصميم فستان من المواد المُعاد تدويرها بالإضافة إلى مسابقة أفضل موهبة.وأضافت، لـ«الدستور»، أن المسابقة سيشارك بها عدد من الفتيات من مختلف دول العالم، وهى فرصة عظيمة لي للغاية للتعرف على ثقافات من البلدان المختلفة.فيما أكدت رئيسة المسابقة الدكتورة آمال رزق، مشاركة 30 دولة من مختلف دول العالم، وحرصت على ذلك مع بذل المزيد من المجهود لتجميعهن وعدم تعطيل المسابقة رعم ظروف فيروس كورونا.