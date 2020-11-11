محمد الشرنوبي: مشغول في «جارة القمر».. ولم يتم ترشيحي لـ«ريتسا»

قال الفنان والمطرب محمد الشرنوبي إنه لا يعلم شيئًا عن فيلم "ريتسا"، الذي ذكر اسمه كأحد الأبطال المشاركين، مشيرًا إلى أنه لم يتم ترشيحه للعمل ولم يتحدث معه أحد بخصوصه وهو منشغل حاليًا بفيلم سينمائي آخر.وقال الشرنوبي، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه يقوم حاليًا بتصوير فيلم "جارة القمر" مع المخرج هادي الباجوري، مشيرًا إلى أنه أيضًا يواصل تصوير مسلسل "لؤلؤ" مع الفنان أحمد زاهر والفنانة مي عمر.وكان قد أحيا منذ ثلاث أيام المطرب محمد الشرنوبي حفلًا ضخمًا في دار الأوبرا المصرية ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية، وهو الحفل الذي حضره عدد كبير من محبي الشرنوبي، بينما قدم وقتها عددًا كبيرًا من أغنياته الشهيرة وأغنيات الزمن الجميل والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وقاموا بالترحيب به فور صعوده على المسرح.وفيلم "ريتسا" هو من نوعية الأفلام الرومانسية، وهو من بطولة الفنان محمود حميدة ومايان السيد ونجلاء بدر، ومن تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد عبدالله صالح.