صديقة العمر تكشف لغز مقتل عروس العمرانية.. سرقتها وقتلتها

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة عن لغز العثور على جثة عروس داخل شقة بمنطقة العمرانية، وتبين أن سيدة وراء ارتكاب الجريمة بغرض السرقة.وأشارت التحريات إلى أن المتهمة على معرفة سابقة بالمجني عليه وكانت تتردد عليها في منزلها بحجة الصداقة حتى قررت سرقتها وأثناء تواجدها برفقتها في المنزل قامت بخنقها بـ"إيشارب" واستولت على مصوغاتها الذهبية وهاتفها المحمول وفرت هاربة.نجحت قوة من قسم شرطة العمرانية في إلقاء القبض على المتهمة ويجري استجوابها للوقوف على ملابسات الجريمة وإعادة المسروقات.كان قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية من غرفة النجدة إشارة بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين العثور على جثة سيدة بها آثار خنق، تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار لفك لغز الحادث والتوصل لحقيقة الجاني وضبطه.وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وتبين من التحريات أن المجني عليها متزوجة منذ عدة أشهر، واستمع رجال المباحث لأقوال جيران المجني عليها، وأقوال أفراد أسرتها، لكشف حقيقة وجود خلافات تجمعها مع آخرين من عدمه.كما تم انتداب خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة لمسرح الجريمة، وجمع الأدلة ورفع البصمات، وتم استجواب الزوج وتبين تواجده في عمله وقت وقوع الجريمة بشهادة عدد من شهود العيان.