مع وضع التصور النهائي.. أبرز مشاريع هيكلة القاهرة التاريخية

نقل المدابغ



تطوير ميدان التحرير



سور مجرى العيون



محور الحضارات



تطوير كورنيش النيل



واحدة من العواصم التاريخية الهامة، والتي اتسمت بأثريتها أيضًا، ربما أهملت تلك المناطق في سنوات كثيرة، لكن المؤكد أنها حاليًا تشهد تحول وطفرة ضخمة في إعادة هيكلتها بالشكل الذي يناسب قيمتها التاريخية والحضارية.هي القاهرة عاصمة مصر المحروسة التي يتم حاليًا إعادة هيكلة مشروع القاهرة التاريخية ووضع التصورات النهائية منه، لتطوير وإحلال الكثير من مناطق العاصمة لاسيما الأماكن التاريخية الموجودة بها والشاهدة على حضارة مصر وحقب زمنية هامة.واتساقًا مع ذلك، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع خلال أسبوعين لعرض التصور النهائي المقترح لمشروع إعادة هيكلة القاهرة التاريخية، بعد التنسيق بين وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واستشارى التطوير.وتنفذ الحكومة مخططًا شاملا لعودة القاهرة التاريخية كمركز ثقافي وحضاري من خلال تنفيذ عدة مشروعات ومنها القضاء على المناطق العشوائية الخطرة، وتطوير المتاحف وإنشاء أكبر مشروعات للطرق والكباري لخفض الكثافة المرورية بالعاصمة.وتم استعراض أبرز المباني التاريخية بالمواقع المستهدفة، والتصورات المستقبلية لتطوير هذه المناطق، كون أغلب المباني الأثرية بها في حالة جيدة وتم ترميم أغلبها كمسجد الحاكم وبوابتىّ النصر والفتوح، وهي كلها مناطق تدخل ضمن مشروع القاهرة.القاهرة هي أكثر عواصم العالم التي تتمتع بتاريخ حضاري حيث تم إدراج القاهرة التاريخية على قائمة التراث العالمي عام ١٩٧٩م بناءً على توصية المجلس الدولي للآثار. وترصد "الدستور" مع وضع التصورات النهائية لذلك المشروع أهم المناطق الموجودة به ومحطاته.أولى مشاريع إعادة هيكلة القاهرة التاريخية، حيث تم نقل جميع الورش والمدابغ إلى المدينة الجديدة للجلود بمنطقة الروبيكى، كما تم نقل 1500 أسرة من منطقة سور مجرى العيون إلى المدن الجديدة التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية مثل مدينة الأسمرات، ومناطق الإسكان الجديد في مدينة بدر وغيرها.كما أن ميدان التحرير أحد تلك المشاريع حيث تم ‏تطوير شامل لميدان التحرير والمنطقة المحيطة وتركيب مسلة مصرية قديمة ليصبح بمثابة متحف مفتوح أمام المتحف المصري مع توحيد ألوان المباني وتنفيذ نظام إضاءة للميدان والمنطقة بالكامل عن طريق شركة الصوت والضوء.محيط الكتلة الخرسانية يشمل 8 كمرات بمساحة 16 مترًا، وترتكز على حوائط لوحية بعمق 30 مترًا، بإجمالى 500 متر مكعب، لضمان عدم تأثر المترو من وزن المسلة أو تعرضها لاهتزازات أثناء حركة القطارات حيث يصل وزنها إلى 100 طن، بالإضافة إلى 60 طن تمثل وزن الكباش الأربعة.يتبع مشروع إعادة هيكلة القاهرة التاريخية وهو مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون على مساحة 90 فدانا بمصر القديمة، على مساحة 95 فدانًا، فمن المقرر أن يقام فيها عدد من المشروعات الترفيهية والسياحية يستفيد منها كافة المواطنين، وبالفعل بدأت شركة المقاولات أعمال التطوير بالموقع، من أجل إخلاء المناطق غير الآمنة.هو أحد مشاريع إعادة هيكلة القاهرة التاريخية الضخمة التي تم التخطيط لها جيدًا، إذ يشمل إنشاء نحو 6 كباري بمنطقة عين الحياة، ثلاثة من تلك الكباري يربطوا المنطقة بالطريق الدائرى وطريقى صلاح سالم والأوتوستراد، والعاشر من رمضان للاستفادة القصوى من المنطقة التاريخية.المشروع على مساحو 123566 متر مسطح، وجار توريد وفرد تربة الإحلال لتشكيل الميول الخاصة باللاند سكيب، وتصل الكمية التي تم فردها إلى 70000 متر3 من إجمالي 85000 متر، كما ‏تم الانتهاء من أعمال التكريك.تم تطوير جزء كبير من كورنيش النيل بالقاهرة ويجرى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر على ضفاف النيل الآن، بطول ٢ كم من كوبرى ١٥ مايو وكوبري إمبابة، ويتضمن المشروع إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر وإنشاء مرسى يخوت، ولسان مشاة على النهر، ومسرح مكشوف.وهناك أيضًا مشروع تطوير وتطهير بحيرة عين الصيرة، فتم توريد مكونات النوافير وتجميعها وجار تركيب 13 نافورة بارتفاع 2.5م خلف المسرح، ومشروع مدينة الروبيكي للجلود حيث تم نقل 95% من القوى الإنتاجية بمجرى العيون إلى المشروع القومى الحديث بمدينة الروبيكي.