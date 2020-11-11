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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

طرح فيلم «عفريت ترانزيت» بدور العرض السينمائية.. الليلة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:10 م
عفريت ترانزيت
عفريت ترانزيت
دعاء عبد المقصود
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تطرح شركة «سينرجي»، اليوم الأربعاء، الفيلم السينمائى الجديد «عفريت ترانزيت» بمختلف دور العرض السينمائية بالقاهرة والمحافظات.

وكانت الشركة قد طرحت البرومو الدعائي للفيلم خلال الفترة الماضية، وكثفت من الحملة الدعائية للعمل الذي ينتمي إلى الكوميديا.

«عفريت ترانزيت» تدور أحداثه في إطار كوميدي حول قصة بائع مخدرات يتعرض للعديد من المشاكل واتهامه في جريمة قتل، الأمر الذي يدفعه لمحاولة البحث عن براءته والسير في طريق التوبة.

الفيلم بطولة محمد ثروت وبيومى فؤاد وأسماء أبواليزيد، وأحمد فتحى ومحمود الليثى، وهدى مجد ومحمود حافظ والفنان محمد جمعة وآخرون من النجوم، كما يظهر الفنان أحمد فهمى ضيف شرف في أحداث الفيلم، والعمل من إخراج ياسر هويدى، وتأليف أحمد عامر وتامر عبدالحميد.

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