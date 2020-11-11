مصطفى.. كفيف يصلح الأجهزة الكهربائية بالفيوم (صور)

مصطفى فاروق ابن قرية كفور النيل التابعة لمركز الفيوم، وُلد بمشاكل في القرنية وكان يحتاج لعملية تكلفتها 18 ألف جنيه، ولأنهم من أسرة بسيطة الحال، لم يستطع أهليته لتكلفة العملية، حتى فقد بصره تدريجيًا، منذ ٢٥عامًا، هكذا بدأ الشيخ مصطفى حكايته.يقول الشيخ مصطفى، لدى 4 أبناء ولد و٣بنات، وابنتي الكبرى تقوم بمساعدتي في العمل، ورغم إعاقتي تحديت ظروفي، وامتهنت واحدة من المهن الدقيقة التي يعتبر أساسها البصر.يضيف مصطفى لـ"الدستور":"مش بحتاج لعينيا خالص في تصليح أي جهاز، بمسك الحاجة بحسس عليها بعرف شكل القطعة من خلال إني بلمسها بإيديا، مجرد ما بلمسها كأني خلاص شايفها وبحدد كل حاجة فيها وبشتغل فيها بإتقان إن شاء الله"، لافتًا إلى أنه مؤمن بمقولة "كل شخص داخله قوة خارقة": "كل واحد جواه قوة خارقة بيقدر يستخدمها، عاوزة أقول للناس اعمل أي شيء إنت عايز تعمله سواء معاق بصريًا أو بأي إعاقة تانية، انت لما تحب الحاجة هتقدر تعمل اللي انت عاوزه".