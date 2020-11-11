تجديد حبس 5 متهمين بحيازة أسلحة بيضاء بالنزهة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة النزهة، اليوم الأربعاء، حبس ٥ أشخاص، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة أسلحة بيضاء بقصد التعدى بالضرب على رجل أعمال.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا مفادة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لتفقد الحالة الأمنية.وتم الاشتباه في إحدى السيارات يستقلها مجموعة من الأشخاص بفحص مستقليها أمكن ضبط 5 عاطلين، وعثر بحوزتهم على سلاح أبيض - نصل معدنى- قطعة قماش كمامة بنية اللون، بكرة لاصق شفاف،عدد 3 افيز بلاستيك.وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد التعدى بالضرب على أحد الأشخاص - شريك بإحدى الشركات- بتحريض من أحد الأشخاص، بسبب خلافات مالية بين المجنى عليه وشركائه بالشركة محل عمله على مبلغ مالى مليون وثمانمائة ألف جنيه.وقيام المجنى عليه بمقاضاة شركائه ورغبتهم على إجباره التنازل عنها، باستدعاء المجنى عليه اتهم شريكه بالشركة محل عمله، بتحريض المتهمين للشروع في التعدى عليه بالضرب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.