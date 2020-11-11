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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«البيئة» تناقش مع «الاستثمار الأوروبي» فرص الاستثمار في مشروعاتها

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:26 م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
أريج الجيار
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ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع كرستينا كانبنسكت، رئيس قسم قطاع الأعمال لدول جوار الجنوب ببنك الاستثمار الأوروبي، عبر الفيديو كونفرانس، فرص الاستثمار في تصميم البرامج والمشروعات التنموية، ومنها مشروعات إدارة المخلفات، ودعم إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في هذا المجال، والتعاون المشترك في مجال إدارة المخلفات الصلبة ونشر تكنولوجيا البيوجاز، ومشروع التحكم في التلوث الصناعي، بحضور ألفريد آباد، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة.

واستهلت وزيرة البيئة الاجتماع بعرض موجز للخطوات التي اتخذتها مصر لتدشين المنظومة الجديدة للمخلفات وإصدار قانون إدارة المخلفات الجديد، والذي يعمل على تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح بين كل الفاعلين في المنظومة بأنواعها المختلفة، حيث تقوم وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بدور المخطط والمنظم والمراقب للمنظومة، ومنح التراخيص للعاملين في منظومة المخلفات من أفراد ومؤسسات، بالإضافة إلى توفير الأدلة الإرشادية وتطوير الاستراتيجيات، وتحديد الأسعار وتنظيم السوق.

وأوضحت فؤاد أن القانون الجديد يمنح فرص أكبر للقطاع الخاص للاستثمار في المخلفات، حيث تتولى الحكومة الإعداد للمنظومة وإنشاء البنية التحتية بالنسبة للمخلفات البلدية، وخلق نماذج وبرامج لإدارة الأنواع الأخرى من المخلفات كالمخلفات الإلكترونية والطيبة وفرص القطاع الخاص بها عظيمة، كما أعطى القانون مسؤوليات للقطاع الخاص من خلال المسئولية الممتدة للمنتج وهي آلية جديدة في مصر.

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