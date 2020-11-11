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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تفاصيل القبض على عاطل بحوزته كيلو وربع هيروين في الإسكندرية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:26 م
هيروين
هيروين
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كيلو وربع من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

وتلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بورود معلومات سرية بقيام عاطل بمزاولة نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة بقصد ترويجها علي عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشه عثر على كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،250 كيلو جرام، وميزان، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار بها وترويجها على عملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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