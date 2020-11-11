حساسين: زيارة السيسي لليونان ستحقق أهدافها لصالح القاهرة وأثينا

أعرب الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطى للشئون البرلمانية، عن ثقته التامة في أن الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسى لليونان ستكون ناجحة وستحقق جميع أهدافها لصالح القاهرة وأثينا، مشيدا بجهود الرئيس المستمرة فى تعزيز التعاون المشترك بين مصر وجميع دول العالم.وقال "حساسين" فى بيان أصدره اليوم، إن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية بين مصر واليابان فى مختلف المجالات، موضحا أن من أبرز سبل التعاون بين البلدين هي مجالات الطاقة والمشروعات الاستثمارية وهذه السبل ستعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أكد ان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى اليونان تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى المستوى الثلاثي مع قبرص، حيث من المنتظر أن تشهد الزيارة عقد مباحثات معمقة الرئيس مع رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المنتظر كذلك بحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.