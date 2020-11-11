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سياسي

باحث: زيارة الرئيس لليونان تأتي في توقيت حساس ودقيق للغاية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:20 م
محمود قاسم
محمود قاسم
صقر محمد
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قال محمود قاسم الباحث ببرنامج الأمن والدفاع بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن العلاقات المصرية اليونانية تدخل ضمن نمط التحالفات الاستراتيجية في العلاقات الدولية، خاصة وأن هذه العلاقة متجذرة لأكثر من قرن ونصف، حوالي 187 عامًا من التعاون والتحالف في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

وأضاف قاسم في تصريحات لـ«الدستور»، أن زيارة الرئيس السيسي الجارية إلى اليونان، تأتي في توقيت حساس ودقيق للغاية، كما أنها تؤكد على عدد من الرسائل أهمها التأكيد على البعد المتوسطي في السياسة الخارجية المصرية، حيث أصبحت ساحة المتوسط ضمن دوائر السياسة الخارجية لمصر خاصة في أعقاب ثورة 30 يونيو واكتشاف حقل ظهر عام 2015، حيث أدرك الرئيس السيسي أهمية المنطقة مبكرًا كجزء من مجالات الأمن القومي المصري وعليه فقد عمل على تعزيز العلاقة مع اليونان وقبرص، وقد مثل إنعقاد القمة الأولى بينهما في نوفمبر 2014، أي بعد نحو 5 أشهر من وصول السيسي لرئاسة مصر، ما يدل عن أن القيادة السياسية كانت تنظر لمنطقة المتوسط على اعتبار أنها مجالًا حيويًا لتأمين مصالحها.

وأضاف الباحث أن الزيارة تُشير إلى قوة ومتانة العلاقات بين مصر واليونان والتي تدخل في إطار التعاون الثلاثي بجانب قبرص في منطقة شرق المتوسط والتي تشكلت عقب مجموعة من اللقاءات والقمم وكان آخرها القمة الثامنة في أكتوبر الماضي، ما يعني أن هذا التعاون بات يأخذ شكًلا أشبه بالمؤسسي وأصبح يعقد بشكل دوري لمناقشة كافة التحديات والمخاطر التي تشترك فيها البلدين، كما تؤكد الزيارة على عمق العلاقة المتنامية بين البلدين، خاصة في ظل تنامي العلاقات التجارية، إذ وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين لنحو 1.8 مليار يورو، فضلًا عن التنسيق السياسي الكبير بين البلدين والذي توج بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في أغسطس الماضي، علاوة على بينها التعاون الأمني والعسكري وهو ما ترجمته انطلاق المناورات العسكرية البحرية "ميدوزا" بين البلدين فضلًا عن عدد من التدريبات العسكرية المشترك.

وأكد الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن هذه الزيارة تأتي للتأكيد على ثوابت البلدين تجاه عدد من القضايا سواء ما يرتبط باستغلال ثروات الغاز وتأمين حقوق البلدين في منطقة شرق المتوسط، خاصة في ظل مواصلة تركيا أعمالها العدائية والاستفزازية وانتهاكها المستمر للمياه الإقليمية اليونانية عبر التنقيب غير المشروع عن الغاز، ما يعني أن البلدين في حاجة لتنسيق الجهود بينهما بما يزيد من عزلة أنقرة في المتوسط، خاصة في ظل مساعي الدول الأوروبية وفي مقدمتهم اليونان وقبرص لتوحيد الجهود الأوروبية للمضي قدمًا في فرض عقوبات صارمة ومؤلمة على تركيا.

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