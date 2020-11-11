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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس أجنبي متهم بسرقة أموال من شركة ببولاق 15 يومًا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:18 م
محكمة
محكمة
نجلاء رفاعي
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس عامل أجنبى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة أموال من داخل شركة ببولاق أبو العلا.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم أحمد التحيوى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، بلاغا من مسئول بإحدى شركات تجارة الحديد، باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل مقر الشركة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بقيادة الرائد محمد هانى معاون المباحث أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل حالى بالشركة محل البلاغ، يحمل جنسية أجنبية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته بالتحريات اعترف بإرتكابه الواقعة نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بوجود مبالغ مالية داخل الشركة.

وعقب انصراف العاملين تمكن من الدخول للشركة واستولى على المبلغ المالى ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، باستدعاء المُبلغ اتهمه بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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