«الري» تبحث خطة استغلال أملاكها استثماريا

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الأربعاء، مع المهندس أيمن شديد، رئيس الإدارة المركزية للأملاك، والمهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي للوزارة، لمتابعة المجهودات المبذولة لتعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة واستغلالها استثماريا لتحقيق عائد مالي منها والحفاظ عليها من كافة أشكال التعديات.وبدأت وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ حصر الممتلكات بجميع القطاعات على مستوى المحافظات، طبقًا للبروتوكول الذي تم توقيعه في ديسمبر 2014 لمدة 5 سنوات ينتهي في سبتمبر 2019، وكان هدفه حصر أملاك مصلحة الري سواء مسارات ترع أو جسور، وبالأخص أراضي المتخلفات والمواقع الإدارية والمباني، وأملاك الري على مستوى كل الإدارات.وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أنه تم وضع خطة لاستغلال الأصول والأماكن التابعة للوزارة استثماريا وتحقيق عائد جيد منها، مشيرا إلى أنها لن تكون بها مباني ثابته أو عقود دائمة، لكنها سهلة الفك والتركيب ليتم الموافقة عليها لاستغلالها من جديد، كما يتم استغلالها بالتخصيص لأبناء الوزارة، أو تأجيرها بمقابل لبعض الجهات في أوضاع محددة وضيقة جدا.