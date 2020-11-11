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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

تامر حسني يوشك على تحقيق 5 ملايين مشاهدة بـ «قولني كلام»

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:17 م
تامر حسني
تامر حسني
منار إبراهيم
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استطاع الفنان تامر حسني أن يحقق نجاح كبير بأحدث أعماله الغنائية "قولني كلام" حيث اقترب على تحقيق 5 مليون مشاهدة خلال أربعة أيام من طرحها على القناة الرسمية عبر يوتيوب.

وكانت الأغنية تصدرت قائمة الأغاني الأكثر استماعا في مصر والوطن العربي على تطبيق "ديزر" الموسيقي الخاص بشركة روتانا، وحصلت على المركز الـ 33 عالميا على "يوتيوب" في اليوم التالي من إطلاقها.

يشار إلى أن أغنية "قولني كلام" ضمن ألبوم "خليك فولاذي"، من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع علي فتح الله،و جدير بالذكر أن النجم تامر حسني قد أطلق 6 أغاني من ألبومه الجديد لعام 2020، ونجح في إبهار جمهوره في كل مرة أطلق فيها أغنية من أغاني الألبوم.

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